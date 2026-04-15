Πάτρα: "Λόγος, ψυχισμός και ανθρωπινότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης" με ομιλητή τον Πατρινό Γεώργιο Χρούσο

Αρχίζει στο Πολύεδρο ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον», με πρώτο ομιλητή τον Πατρινό ακαδημαϊκό Γεώργιο Χρούσο.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στην πρώτη συζήτηση με θέμα "Λόγος, ψυχισμός και ανθρωπινότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης" ο Γεώργιος Χρούσος συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, γύρω από τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου ψυχισμού, υπό το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης και της βιολογίας του στρες.

Ο Γεώργιος Χρούσος είναι Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, Επικεφαλής στην έδρα της UNESCO για την Εφηβική Υγεία & Ιατρική, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.

Τις συζητήσεις του κύκλου «Λόγος & Αλγόριθμος» συντονίζει ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, υποψήφιος Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με αυτόν τον κύκλο εκδηλώσεων, το Πολύεδρο φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό, φιλοσοφικά θεμελιωμένο διάλογο, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προσεγγίζοντάς την ως ένα σύνθετο πεδίο που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, της ταυτότητας, της αυτονομίας και της ανθρωπινότητας, με τη συμμετοχή επιστημόνων και ανθρώπων των τεχνών.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8 το βράδυ θα γίνει η επόμενη συνάντηση, με ομιλητή τον Σπύρο Ι. Ράγκο, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τους πανεπιστημιακούς Σωτήρη Νικολετσέα, Μιχάλη Παρούση, τον ηθοποιό Ρένο Χαραλαμπίδη και άλλους.