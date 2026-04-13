Ντ. Τραμπ: "O αποκλεισμός ξεκίνησε, το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με κάθε κόστος"

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αρνούνται να συμμετάσχουν στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ που έχει ανακοινώσει ο Τραμπ
"Ο αποκλεισμός ξεκίνησε", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ.
Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι "μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος", αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.
"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο", υπογράμμισε.
Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πάπας Λέων ΙΣΤ' έχει άδικο σε ζητήματα νόμου και τάξης, συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με τον ποντίφικα.
Ο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα εμπλακούν στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ, προτείνοντας αντ’ αυτού να παρέμβουν μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες, μια κίνηση που είναι πιθανό να εξοργίσει τον Ρεπουμπλικάνο και να οξύνει τις εντάσεις εντός της συμμαχίας.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεργαστεί με άλλες χώρες για να αποκλείσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό, αφού οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.
Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε αργότερα ότι ο αποκλεισμός, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, θα ισχύει μόνο για πλοία που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από ιρανικά λιμάνια.
Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Στενό για όλα τα πλοία, εκτός από τα δικά του. Επιδιώκει να καταστήσει τον έλεγχό του επί αυτής της θαλάσσιας οδού μόνιμο και ενδεχομένως να επιβάλει τέλη στα πλοία που τη χρησιμοποιούν.
“ Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social χθες Κυριακή.
Ωστόσο, σύμμαχοι του στο ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της Βρετανίας και της Γαλλίας, επεσήμαναν ότι δεν θα παρασυρθούν στη σύγκρουση συμμετέχοντας στον αποκλεισμό, τονίζοντας αντίθετα ότι εργάζονται πάνω σε μια πρωτοβουλία για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.
Η άρνησή τους αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής με τον Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, αφού αρκετές χώρες αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη για επιθέσεις κατά του Ιράν.
Σημαντική πίεση
“ Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο BBC. “ Η απόφασή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη: όποια κι αν είναι η πίεση - και υπήρξε αρκετά σημαντική πίεση - δεν πρόκειται να παρασυρθούμε στον πόλεμο”, πρόσθεσε.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον για τη διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ, όπως ανέφεραν διπλωμάτες στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.
Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στο Στενό, εφόσον και τα 32 μέλη του συμφωνήσουν στη συγκρότηση μιας αποστολής, επεσήμανε ο Ρούτε στις 9 Απριλίου
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν, αλλά μόνο αφού υπάρξει παύση των εχθροπραξιών με διάρκεια και μια συμφωνία με το Ιράν ότι τα πλοία τους δεν θα δέχονται επιθέσεις.
Η Γαλλία θα οργανώσει μια διάσκεψη μαζί με τη Βρετανία και άλλες χώρες για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής αποστολής με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
“ Αυτή η αυστηρά αμυντική αποστολή, διακριτή από τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, θα αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες”, ανέφερε ο Μακρόν.
Η πρωτοβουλία έχει στόχο να θεσπιστούν κανόνες για την ασφαλή διέλευση και τον συντονισμό στρατιωτικών πλοίων που θα συνοδεύουν δεξαμενόπλοια, εξήγησε ο Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο σήμερα.
“ Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: πρόκειται για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και τη στήριξη της ελευθερίας των θαλάσσιων μεταφορών μόλις τερματιστεί η σύγκρουση. Κοινός μας στόχος είναι ένα συντονισμένο, ανεξάρτητο, πολυεθνικό σχέδιο”, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, μια συνάντηση για την κατάρτηση σχεδίων για αυτή την αποστολή, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την Πέμπτη στο Παρίσι ή στο Λονδίνο.
Τα πολεμικά πλοία θα παρέχουν αίσθημα ασφάλειας χωρίς να εμπλέκονται σε εχθροπραξίες, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ενημερωθούν για την αποστολή, αλλά δεν θα συμμετέχουν άμεσα σε αυτή.
Άλλη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε θετικά μια τέτοια αποστολή τώρα που έχει ήδη διατάξει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. “ Με δεδομένο ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί πλέον το Στενό ως δικό του μοχλό πίεσης, θα θέλει μια αποστολή εκεί;» διερωτήθηκε η πηγή.
Σ. Σαρίφ: Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «αντέχει»
O πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «αντέχει» και ότι προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διευθετηθούν τα «αγκάθια».
«Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και αυτήν τη στιγμή που μιλάω, προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση των τελευταίων σημείων αντιπαράθεσης», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 250 μαχητές της Χεζμπολάχ σε πλήγματα εναντίον του Λιβάνου στις 8 Απριλίου
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε πέντε διοικητές της Χεζμπολάχ σε μαζικά και ταυτόχρονα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς και περισσότερους από 250 μαχητές του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.
Από τη λιβανική πλευρά το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 350 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.200 τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιδρομές, πρωτοφανείς από την έναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Μαρτίου.
“ Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλέον ότι περισσότεροι από 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν στα πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη Βηρυτό, στη Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.
Την Παρασκευή ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει έναν πρώτο απολογισμό, στον οποίο έκανε λόγο για περισσότερους από 180 μαχητές νεκρούς στις 8 Απριλίου.
Παράλληλα επεσήμανε ότι σε αυτά τα πλήγματα σκοτώθηκαν και πολλοί διοικητές της Χεζμπολάχ: τρεις διοικητές της μονάδας Πληροφοριών, ο επικεφαλής του “ γενικού επιτελείου επιμελητειακής υποστήριξης” Χάσαν Νάσερ καθώς και ο Αμπού Μοχάμεντ Χαμπίμπ “ αναπληρωτής διοικητής της μονάδας πυραύλων”.
Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αποτελεί "απόλυτη προτεραιότητα" για την Κίνα
Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί “ απόλυτη προτεραιότητα” προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό ομόλογό του Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επεσήμανε νωρίτερα ότι η εκεχειρία “ αντέχει” και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για “ την επίλυση των τελευταίων διαφορών”.
“ Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο”, δήλωσε ο Ουάνγκ απευθυνόμενος στον Ισάκ Νταρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Παράλληλα ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, θα μπορούσε “ ακόμη να αξιοποιηθεί” στην “ αναζήτηση μιας διευθέτησης”.
Εξάλλου ο Κινέζος υπουργός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “ να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία ή κλιμακώνουν την αντιπαράθεση”.
Η Κίνα θα χαιρόταν να δει το Πακιστάν να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης, σημείωσε ο Ουάνγκ, προσθέτοντας ότι και το Πεκίνο είναι έτοιμο να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
