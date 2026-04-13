Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Έχει ξεκινήσει από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα το πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.