Γλίτωσε τον ακρωτηριασμό ο 14χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα στο Μενίδι

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία παραμένει ο 14χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα (12/4) τραυματίστηκε σοβαρά στον αντίχειρα από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του έξω από την εκκλησία του Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι.

Ο ανήλικος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και γλίτωσε τον ακρωτηριασμό, ωστόσο, θα χρειαστεί θεραπείες, ώστε τα δάχτυλά του να παραμείνουν λειτουργικά.

«Την ώρα που πήγε να την πετάξει του έσκασε στα χέρια»

Η μητέρα του παιδιού μιλά στο protothema.gr για τις συνθήκες του ατυχήματος ξεκαθαρίζοντας πως ο γιος της δεν προμηθεύτηκε την κροτίδα αλλά τη βρήκε στο δρόμο και επιχείρησε να την πετάξει.

«Δεν το αγόρασε το παιδί. Άλλος το είχε και το βρήκε πεταμένο στην πλατεία και το πέταξε. Ήταν ατύχημα, όπως έπαιζαν με τους φίλους του. Από ό,τι μου είπε ήταν ανοιχτή η τάπα, το έπιασε και την ώρα που πήγε να την πετάξει του έσκασε στα χέρια», περιγράφει η μητέρα του 14χρονου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ αναρρώνει από το χειρουργείο.

«Του έκανε ζημιά στα δύο δάχτυλα. Του είχε διαλύσει το κόκκαλο, το μικρό. Του έκαναν χειρουργείο στα δάχτυλα. Πήγε καλά το χειρουργείο, αλλά από ό, τι μου είπε ο γιατρός θέλει προσοχή. Θα είναι λειτουργικό τα δάχτυλα ελπίζουμε», τονίζει η ίδια.