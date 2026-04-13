Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερωθεί άμεσα» – Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο “ταχείας επίθεσης” πλησιάσει στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ θα εξουδετερώνεται.

“Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν κείτεται στον βυθό της θάλασσας εντελώς κατεστραμμένο- 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός αυτών που αποκαλούν ‘πλοία ταχείας επίθεσης’ διότι δεν θα θεωρούσαμε σοβαρή απειλή”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

"Προειδοποίηση: αν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ αμέσως με το ίδιο σύστημα θανάτωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των διακινητών ναρκωτικών στα πλοία στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βίαιο”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφερόταν στα δεκάδες πλήγματα που έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό ωκεανό εναντίον πλοίων που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, μια επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 110 άνθρωποι.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες Κυριακή αφού οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία έπειτα από συνομιλίες στο Πακιστάν, τέθηκε σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Σ. Σαρίφ: Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «αντέχει»

O πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «αντέχει» και ότι προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διευθετηθούν τα «αγκάθια».

«Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και αυτήν τη στιγμή που μιλάω, προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση των τελευταίων σημείων αντιπαράθεσης», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.