Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα του Πάσχα - Σε ποια περιοχή της Αχαΐας έφτασε τους 26 βαθμους

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στη Δυτική Ελλάδα τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 25-27 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ηγουμενίτσα με 27 °C.

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 568 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.