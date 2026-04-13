Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα του Πάσχα - Σε ποια περιοχή της Αχαΐας έφτασε τους 26 βαθμους

27 °C στην Ηγουμενίτσα
Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στη Δυτική Ελλάδα τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 25-27 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ηγουμενίτσα με 27 °C.
Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 568 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.
