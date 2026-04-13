Δευτέρα του Πάσχα στην Πάτρα: Κλειστά καταστήματα και «ανάσα» ηρεμίας στην πόλη

Σε χαμηλούς ρυθμούς κινείται σήμερα, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, η Πάτρα, με την πλειονότητα των καταστημάτων να παραμένει κλειστή και το κέντρο της πόλης να παρουσιάζει εικόνα αισθητά πιο ήσυχη από τις προηγούμενες ημέρες.

Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι και οι εμπορικές περιοχές εμφανίζονται σχεδόν άδειες, καθώς πολλοί Πατρινοί έχουν επιλέξει να παρατείνουν την πασχαλινή τους έξοδο ή να παραμείνουν σε οικογενειακό κλίμα εκτός πόλης. Η κίνηση σήμερα αναμένεται να περιοριστεί κυρίως σε καφετέριες και χώρους εστίασης, που αποτελούν σημείο συνάντησης για όσους παραμένουν στην πόλη.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν κλειστά σήμερα, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και εργαζόμενους να απολαύσουν μια ημέρα ξεκούρασης μετά την έντονη πασχαλινή περίοδο.

Η αγορά της Πάτρας επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς από αύριο, Τρίτη, με τα καταστήματα να ανοίγουν κανονικά και την εμπορική δραστηριότητα να αναμένεται να αναθερμανθεί.