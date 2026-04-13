Κλασική Ελληνίδα γιαγιά προσπαθεί να σβήσει τατουάζ του εγγονού της στο χωριό

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε στα social media το Πάσχα και γίνεται viral.

Γιαγιά αντικρίζει το τατουάζ του εγγονού της και η έκπληξή της αποτυπώνεται στην κάμερα. Προσπαθεί αρχικά να το σβήσει με το δάχτυλό της και στη συνέχεια αναρωτιέται «τι είναι αυτό το κάρμα» που βλέπει γραμμένο στο χέρι του νεαρού. Στο σπίτι βρίσκονται μέλη της οικογένειας που δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται στο χώρο, λένε στη γιαγιά ότι το τατουάζ γράφει «κάρμα», προσπαθώντας να της δώσουν να καταλάβει τη σημασία της λέξης. Ο νεαρός με το τατουάζ παραμένει ξαπλωμένος και ατάραχος κατά τη διάρκεια της λήψης.

«Το κάρμα είναι αυτό που πιστεύουν οι Ινδοί, ότι όταν κάνεις κάτι κακό, θα σου επιστραφεί κάτι κακό» λένε στη γιαγιά, η οποία απαντάει ταχύτατα: «Είναι αλήθεια αυτό» ακούγεται να λέει στο βίντεο, με τους υπόλοιπους εκείνη την ώρα να προσπαθούν να την ταράξουν εκ νέου. «Είναι Ινδός και το γράφει στο χέρι του;», «Είσαι αριστερός και γράφεις στα χέρια σου πράγματα;» ακούγονται να λένε.

«Δεν το είχα δει» λέει η έκπληκτη γιαγιά που δεν σταματάει να κοιτάει το τατουάζ του εγγονού της. Το βίντεο έχει γίνει viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ τη σκηνή, ενώ ο νεαρός που το ανέβασε συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Πάσχα στο χωριό».