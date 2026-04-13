Ηλεία: Ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα - Συνελήφθη ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού και του πατέρα του προχώρησαν την Κυριακή 12 Απριλίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε τοπική κοινότητα της Ηλείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν σε πλατεία της περιοχής, όπου προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.