Δυτική Ελλάδα: «Χτύπημα» με λεία πάνω από 30.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν στις 11 Απριλίου 2026 στο Μεσολόγγι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατηγορείται και ένας ακόμη ημεδαπός άνδρας ως συνεργός του σε μία από τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος, είτε μόνος του είτε μαζί με τον συνεργό του, φέρεται να διέπραξε τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις σε οικίες στο Μεσολόγγι, το χρονικό διάστημα από τις 30 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου, εισήλθε σε σπίτι και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και 30 χρυσές λίρες, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται περίπου στις 30.250 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, ο δράστης έγινε αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες της οικίας και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να ολοκληρώσει την κλοπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

















