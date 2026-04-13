Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Γεμάτα πλοία και έντονη κινητικότητα στους δρόμους
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια να γεμίζουν ξανά από ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν τα νησιά και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους.
Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται έντονη κινητικότητα, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται δεκάδες αφίξεις πλοίων. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται 14 δρομολόγια από νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη 34 πλοία φτάνουν από προορισμούς του Αργοσαρωνικού, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες.
Κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο
Αυξημένη είναι η δραστηριότητα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων, ενώ στο Λαύριο καταγράφονται 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας την κορύφωση της επιστροφής.
Σταδιακή επιστροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
Η επιστροφή των ταξιδιωτών πραγματοποιείται σταδιακά, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει τις ημέρες της αναχώρησης πριν το Πάσχα - αυτή τη φορά όμως με αντίστροφη κατεύθυνση.
Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν την πασχαλινή περίοδο για λίγες ημέρες ξεκούρασης, η χαλαρή διάθεση των διακοπών ολοκληρώνεται. Από αύριο, Τρίτη, η επιστροφή στους ρυθμούς της δουλειάς και των υποχρεώσεων είναι πλέον γεγονός.
Ξεκίνησε η επιστροφή στην Αθήνα των εκδρομέων του Πάσχα και ήδη έχουν προκληθεί μικρά για την ώρα προβλήματα σε διάφορα τμήματα των εθνικών οδών.
ΣτηνΠατρών Κορίνθου καθυστερήσεις καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου και στο ύψος της Κορίνθου.
Στην Κορίνθου-Αθηνών δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους Αγίους Θεοδώρους, στην Κακιά Σκάλα και τα Μέγαρα.
Μικρές ουρές για την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας.
Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας δεν συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς μόνο στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.
