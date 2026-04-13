Αντίστροφη μέτρηση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν-Βόμβες στον Λίβανο

Σειρήνες στο Ισραήλ από ρουκέτες της Χεζμπολάχ

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Οι ΗΠΑ με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για ακόμη μία φορά. Με τη Σειρά του το Ιράν απείλησε πως αν τεθούν σε κίνδυνο τα ιρανικά λιμάνια, κανένα λιμάνι στις χώρες του Κόλπου δεν θα είναι ασφαλές. Ισραήλ και Λίβανος δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις με αποτέλεσμα οι νεκροί στη Βηρυτό να αυξάνονται δραματικά. Ταυτόχρονα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο ενώ η ισραηλινή αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Συνεργασία Ιράν - Ινδίας για τα Στενά του Ορμούζ Το Ιράν έχει «καλή επαφή» με την κυβέρνηση της Ινδίας σχετικά με τη διέλευση ινδικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και θέλει να βοηθήσει το Νέο Δελχί, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στην Ινδία, Μοχάμεντ Φαθαλί.

Νετανιάχου: Υποστηρίζουμε την απόφαση Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ. «Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ». Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“The United States to Blockade Ships Entering or Exiting Iranian Ports on April 13 at 10:00 A.M. ET. Thank you for your attention to this matter!” - President Donald J. Trump <a href="https://t.co/gUBqyUGs1G">pic.twitter.com/gUBqyUGs1G</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/2043650546112860166?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Γερμανία: Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμάει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις παρά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. «Ο υποτιθέμενος αποκλεισμός... δεν σηματοδοτεί το τέλος αυτής της διπλωματικής διαδικασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, αναφερόμενος σε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. «Το βλέπουμε ως μια κίνηση για την αύξηση της [πολιτικής - διπλωματικής] πίεσης». Ο Γερμανός αξιωματούχος τονίζει επίσης ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ δεν αναφέρει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αυτών καθ'αυτών, αλλά περισσότερο ον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, αυτό έχει διαφορά διότι είναι μια άλλη προσέγγιση».

«Υψίστης σημασίας» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει η φον ντερ Λάιεν Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι «υψίστης» σημασίας. «Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι εξαιρετικά καταστροφικό. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», είπε. Ακόμα, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.

Ρωσία: Η απόφαση Τραμπ να αποκλειστούν τα Στενά του Ορμούζ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές Η ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο, με την Ρωσία να παίρνει σαφή θέση. Ειδικότερα, η Ρωσία ξεκαθάρισε πως η ενέργεια των ΗΠΑ κατ’εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, να αποκλειστούν τα Στενά του Ορμούζ, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. «Τέτοιου είδους ενέργειες πιθανόν θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να το υποθέσει κανείς με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως θα αποκλείσει τη ναυτική κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδας) σήμερα (13.04.2026), μια κίνηση που θα εμποδίσει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τον εφοδιασμό παγκοσμίως. Όπως επισήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, πολλές διαστάσεις του εν λόγω σχεδίου παραμένουν ασαφείς. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παραλάβει στο έδαφός της ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. «Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επαφών με τις ΗΠΑ, όπως και με χώρες της περιοχής. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, όμως δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

Λίβανος: Οι συνομιλίες με το Ισραήλ δείχνουν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν Οι επερχόμενες άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ υπογραμμίζουν την ανεξαρτησία του Λιβάνου από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκι στον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. «Ο Λίβανος επιδιώκει, μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός», γράφει ο Ράγκι στο X μετά την τηλεφωνική κλήση. «Τόνισα ότι αυτή η γραμμή έχει στην πράξη ενισχύσει τον διαχωρισμό μεταξύ του λιβανέζικου φακέλου και της ιρανικής γραμμής». Σε συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, το Ιράν απαίτησε να συμπεριληφθεί η παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ ως μέρος μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Σε μια επίθεση κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ, της Λιβανέζικης αντιπροσωπείας του, ο Ράγκι λέει ότι τόνισε επίσης «ότι μόνο το λιβανέζικο κράτος έχει την εξουσία να διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου, σε ένα σαφές μήνυμα που αποκαθιστά την αρχή της εθνικής κυριαρχίας στην καρδιά της λιβανέζικης διπλωματίας».