Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»
Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν.
Οι ΗΠΑ με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών αλλά και των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για ακόμη μία φορά.
Ισραήλ και Λίβανος δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις με αποτέλεσμα οι νεκροί στη Βηρυτό να αυξάνονται δραματικά.
Ταυτόχρονα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο ενώ η ισραηλινή αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.
Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στα σύνορα με τον Λίβανο
Δύο στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο στρατός.
Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί θα επιστρέψουν στις συνομιλίες
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.
Η ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Η CENTCOM ανακοίνωσε πως θα θέσει σε εφαρμογή από σήμερα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις 17:00 ώρα Ελλάδος, μετά από εντολή που πήρε από τον Ντόναλν Τραμπ.
«Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει η ανακοίνωση.
Τα Στενά του Ορμούζ «έκαψαν» τις διαπραγματεύσεις: «Θα τα κλείσουμε» λέει ο Τραμπ, τι απαντά το Ιράν
Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ με τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να μονοπωλούν τις συζητήσεις.
ΗΠΑ και Ιράν στις επαφές που είχαν στο Ισλαμαμπάντ μετά από διαμεσολάβηση Πακιστανών αξιωματούχων συμφώνησαν…πως διαφωνούν σε μια σειρά από θέματα, με κυριότερο το ποιος θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα. Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας.
«Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».
Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον».
