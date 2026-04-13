Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Οι ΗΠΑ με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών αλλά και των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για ακόμη μία φορά. Ισραήλ και Λίβανος δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις με αποτέλεσμα οι νεκροί στη Βηρυτό να αυξάνονται δραματικά. Ταυτόχρονα, Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο ενώ η ισραηλινή αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά στα σύνορα με τον Λίβανο Δύο στρατιώτες της 98ης Μεραρχίας τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι στρατιώτες τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο στρατός.

Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί θα επιστρέψουν στις συνομιλίες Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. «Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

Η ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών Η CENTCOM ανακοίνωσε πως θα θέσει σε εφαρμογή από σήμερα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις 17:00 ώρα Ελλάδος, μετά από εντολή που πήρε από τον Ντόναλν Τραμπ. «Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει η ανακοίνωση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/YAFhMBm7hA">https://t.co/YAFhMBm7hA</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2043432050921718194?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>