Νίκος Παππάς: «Τα θύματα χρειάζονται προστασία, όχι επαναλαμβανόμενη έκθεση»

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή προστασία για τα θύματα διαδικτυακής έμφυλης βίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "σε μια περίοδο που το ζήτημα επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, ο Νίκος Παππάς αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικού ή παραποιημένου υλικού ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλασιάζει τη διάδοση και την αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου.

Παρά το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι μηχανισμοί προστασίας των θυμάτων παραμένουν ανεπαρκείς. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η διαχείριση ευαίσθητου υλικού μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενη έκθεση και να προκαλέσει νέα βλάβη στα θύματα, πλήττοντας εκ νέου την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας κατά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, ώστε να αποτρέπεται κάθε μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης.

Όπως τονίζει ο ευρωβουλευτής:

«Η προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει τα εργαλεία προστασίας, ώστε τα θύματα να μην βιώνουν εκ νέου τις συνέπειες τέτοιων φαινομένων.»

Με την παρέμβασή του, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

να προχωρήσει σε συμπληρωματικά μέτρα για την ουσιαστική προστασία των θυμάτων,

να διασφαλίσει ότι η χρήση ευαίσθητου υλικού διέπεται από αυστηρούς κανόνες αναλογικότητας,

και να ενισχύσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη.



Με την ερώτηση αυτή, αναδεικνύεται η ανάγκη για μια πιο αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στη διαδικτυακή έμφυλη βία, με επίκεντρο την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των πολιτών".