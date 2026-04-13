Αυστηρή απάντηση της Ελλάδας στον Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις και δεν οφείλουμε εξηγήσεις»

Το Υπ.Εξ. σημειώνει ακόμη ότι «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν» και καταλήγει: «Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη» επισήμανε το Υπ.Εξ. και πρόσθεσε:

Το Υπ.Εξ. έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας ότι Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Παράλληλα επισήμανε ότι οι κινδυνολογίες και οι απόπειρες στρέβλωσης είναι εκτός πραγματικότητας και δεν ωφελούν, ενώ υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων.

Αυστηρή απάντηση έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος υποστήριξε ότι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου μπορεί να οδηγήσει ακόμη σε πόλεμο.

Χ. Φιντάν: Στο «μικροσκόπιο» της Άγκυρας η συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

Επικριτικός απέναντι στην Ελλάδα και τη συνεργασία της με το Ισραήλ εμφανίστηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, κάνοντας λόγο για πολιτικές που εντείνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές συμμαχίες, ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για προσπάθειες που στοχεύουν στην απομόνωση της Τουρκίας. Όπως είπε: «Όσον αφορά την αλυσίδα συμμαχιών που αναφέραμε, δηλαδή την στενή παρακολούθηση που ασκούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, συνεχίζεται αδιάκοπα. Δηλαδή, ειδικά το ζήτημα της συμμετοχής του τριγώνου Ελλάδα-Ελληνοκυπριακή Διοίκηση-Ισραήλ σε μια επιχείρηση που αποσκοπεί στην περικύκλωση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ή που θα δώσει αυτή την εντύπωση, είναι θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας».

Ο κ. Φιντάν προειδοποίησε ότι οι επιλογές της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση. Όπως σημείωσε: «Το πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί η πολιτική ηγεσία του Ελληνοκυπριακού τομέα αποκαλύφθηκε στην πραγματικότητα και σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτά που κάνουν, οι συνεργασίες τους, δεν ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης, αλλά καλλιεργούν περισσότερη δυσπιστία, φέρνουν περισσότερα προβλήματα, φέρνουν περισσότερο πόλεμο. Τους το είπαμε, δηλαδή το είπαμε στους Έλληνες, και μέσω αυτών το είπαμε και στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί η πολιτική, η διοίκηση εκεί...». Και πρόσθεσε: «Αυτός ο τρόπος πολιτικής δεν θα σας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια, αλλά θα σας παρασύρει σε συγκρούσεις...».

Ολοκληρώνοντας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα. Όπως ανέφερε: «Ελπίζουμε, λοιπόν, να εγκαταλείψουν αυτά τα λάθη. Ούτε η Ελλάδα, ούτε ο Ελληνοκυπριακός τομέας έχουν ανάγκη από στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, ο Ελληνοκυπριακός τομέας έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναζήτηση μιας τέτοιας συνεργασίας, δηλαδή η αναζήτηση δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας, ποια λογική εξυπηρετεί; Στρατηγικά, δεν μπορούν να το εξηγήσουν ούτε στους εαυτούς τους, ούτε σε εμένα. Πιθανότατα πρόκειται για μια επιβολή κατόπιν παραγγελίας. Αλλά ας σταματήσω εδώ».