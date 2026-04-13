Δυτική Ελλάδα: Bullying με κροτίδες σε 16χρονη! Τραυματίστηκε στο χέρι

Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας στην Ηλεία σε βάρος δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, για σοβαρά αδικήματα που αφορούν σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και εξύβριση.

Σύμφωνα με καταγγελία, το βράδυ της 11ης Απριλίου 2026, σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να άναψαν και να πέταξαν κροτίδα σε πολύ κοντινή απόσταση από 16χρονη κοπέλα. Από την έκρηξη, η ανήλικη υπέστη θλαστικό τραύμα στο χέρι, ενώ, όπως καταγγέλλεται, μετά το περιστατικό οι δράστες την εξύβρισαν.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα την Αμαλιάδα.