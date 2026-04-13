Δυτική Ελλάδα: Κλειστό το πορθμείο - Αυξημένη κίνηση επιστροφής εκδρομέων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου-ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διοχετεύεται αποκλειστικά μέσω της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα.

Από τις 13:00 και μετά, η κίνηση πάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας έχει ενταθεί αισθητά, καθώς ξεκίνησε το πρώτο κύμα επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα προς τα αστικά κέντρα.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια, όπου παρατηρούνται ουρές οχημάτων κυρίως στο ρεύμα προς Αιτωλοακαρνανια.

Η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά από τη διακοπή της πορθμειακής σύνδεσης, που υπό κανονικές συνθήκες απορροφά μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης εξόδου και επιστροφής εκδρομέων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς και υπομονή, καθώς η επιστροφή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.