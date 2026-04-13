Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Σε σοβαρή κατάσταση ο 17χρονος συνεπιβάτης
Με αίμα βάφτηκε άσφαλτος στους Παξούς την Κυριακή του Πάσχα από τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, όταν ο 15χρονος πήγε βόλτα με μηχανή και έχοντας ως συνεπιβάτη τον 17χρονο φίλο του.
Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η μηχανή του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 17χρονος φίλος του από την άλλη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.
