Δήμαρχος Καλαβρύτων για τις πηγές ποταμού Λάδωνα : «Αναδεικνύουμε και προστατεύουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της φύσης»

«Οι πηγές του ποταμού Λάδωνα είναι ένα απ’ τα ομορφότερα σημεία σ’ όλη την ορεινή Ελλάδα και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα ή στην Πελοπόννησο», αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλοςς, σχετικά με την προκήρυξη της μελέτης για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των πηγών.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, «οι πηγές του Λάδωνα, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή Λυκούρια, δικαιώνουν απόλυτα την φήμη που τις κατατάσσει ανάμεσα στα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά μνημεία της φύσης, εγκωμιαστική δε αναφορά στην ομορφιά του Λάδωνα και της γύρω περιοχής κάνει και ο Παυσανίας στα ‘Αχαϊκά’».

Όσον αφορά στην μελέτη, ο Θανάσης Παπαδόπουλος λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Η μελέτη που έχει ήδη προκηρυχθεί με δημόσιο διαγωνισμό, εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Καλαβρύτων για την προστασία, την ήπια και φιλική προς το περιβάλλον αξιοποίηση περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Και με άξονα αυτής της λογικής τη συμμετρική τουριστική ανάδειξη πόλων που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην τόνωση της επισκεψιμότητας και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου».

Επίσης, ο δήμαρχος σημειώνει ότι «μέσα απ’ τη μελέτη, θα μάς υποδειχθούν οι τρόποι της αξιοποίησης των πηγών του Λάδωνα, πάντα με απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στο περιβάλλον» και συμπληρώνει: «Πολύ συνοπτικά και παραδειγματικά αναφέρω πιθανές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, ξύλινες κατασκευές αναψυχής και ξεκούρασης, χώρο υποδοχής με πληροφοριακό υλικό, ανάδειξη της παρόχθιας ζώνης κ.α.».

Σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν, ο Θανάσης Παπαδόπουλος τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί η παρέμβαση θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο στο σκέλος της προστασίας και ανάδειξης των πηγών του Λάδωνα, όσο και στην τοπική οικονομία, με την δημιουργία ευκαιριών για επιχειρηματικές δράσεις συνδεδεμένες με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τον χαρακτήρα της περιοχής και επίσης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Φυσικά», συνεχίζει, «στα πολύ θετικά της παρέμβασης θα πρέπει να προστεθεί και ο αντίκτυπος που θα προκύψει στην προβολή της παραγωγικής φυσιογνωμίας και των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής».

Το αντικείμενο της μελέτης, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 167.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, αφορά σε έργα και δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πηγών του ποταμού Λάδωνα και της ευρύτερης περιοχής, συνολικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της μελέτης, ανάλογα με τη χρήση τους, μπορούν να προταθούν μία σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις, όπως:

* Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και σχεδιασμός - έκδοση πληροφοριακού υλικού,

* Δημιουργία πεζόδρομου περιμετρικά της λιμνοπηγής και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων,

* Τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών για ξεκούραση και αναψυχή (παγκάκια, τραπέζια, καθίσματα, κιόσκια κ.ά) στον περιβάλλοντα χώρο,

* Φωτισμός του χώρου,

* Δημιουργία χώρου υποδοχής των επισκεπτών και παροχής πληροφοριών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή (ενημερωτικά φυλλάδια με χάρτες και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος),

* Ανάδειξη της παρόχθιας περιοχής του Λάδωνα, που ξεκινά από τις πηγές και συνεχίζει κατά μήκος και παράλληλα με τη ροή του ποταμού για απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις ανάδειξης θα είναι δυνατόν να συνεχιστούν και στα κατάντη, με πρόταση δημιουργίας πεζοπορικού μονοπατιού ή ποδηλατοδρόμου πολλών χιλιομέτρων,

* Ποδηλατόδρομος με προοπτική σύνδεσης με ευρύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα συνδέει την περιοχή των πηγών με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος (κλίμα Παυσανία, εγκαταστάσεις κανώ-καγιάκ κ.α.),

* Γέφυρα οχημάτων και πεζογέφυρα επί του Λάδωνα (ξύλινη ή λίθινη),

* Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Όσον αφορά στα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία των πηγών του Λάδωνα, στην προκήρυξη τονίζεται ότι αναμένεται να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων:

*Η προσέλκυση επισκεπτών, τουριστών και πεζοπόρων,

*Η τόνωση της οικονομίας της περιοχής,

*Η προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων,

*Οι δυνατότητες για επιχειρηματική δραστηριότητα και νέες θέσεις εργασίας, που θα αποτελέσουν κίνητρο για τους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους,

*Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς,

*Η ένταξη των πηγών του Λάδωνα και της περιοχής Λυκούριας στο ευρύτερο δίκτυο σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος της επαρχίας Καλαβρύτων, όπως το Χιονοδρομικό Κέντρο, ο Οδοντωτός, το Φαράγγι του Βουραϊκού, το Σπήλαιο Λιμνών, οι Ιστορικές Μονές, το Κλήμα Παυσανία, το Πλατανοδάσος Πλανητέρου, οι πηγές του Αροανίου ποταμού, κ.α.

Παράλληλα, στην προκήρυξη της μελέτης γίνεται εκτενής αναφορά και στις απειλές που δέχεται η περιοχή, όπως η ανεξέλεγκτη χρήση των βοσκοτόπων, το παράνομο κυνήγι, οι ελλείψεις υποδομών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, η μη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, η ρύπανση του νερού από αστικές, βιομηχανικές και αγροχημικές αιτίες, ενώ το πλατανόδασος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Πλανητέρο και γύρω από τις πηγές του Αροάνιου ποταμού, δείχνει αφημένο στην τύχη του.