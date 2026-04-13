Αναβίωσαν και φέτος τη Λέηση στο Άνω Καστρίτσι - ΒΙΝΤΕΟ

Αναβίωσε το έθιμο της Λέησης σήμερα Δευτέρα του Πάσχα στο Άνω Καστρίτσι

Τι είναι η «Λέηση» στο Άνω Καστρίτσι

Όπως περιγράφει ο Κωνσταντίνος Μπουρσούλησε στη σελίδα "Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας" "είναι ένα έθιμο που, στη μακραίωνη πορεία του, δεν κατάφεραν να το σταματήσουν ούτε η Τουρκοκρατία, ούτε οι πόλεμοι, ούτε η Γερμανική κατοχή, ούτε ο εμφύλιος.

Σήμερα που και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές, σύσσωμοι οι χωριανοί και οι επισκέπτες μας, μέσα από τις ανθισμένες κερασιές, θα συμμετέχουν στη «Λέηση» και θα βροντοφωνάξουν το «Κύριε ελέησον»

Μετά τη θεία λειτουργία, που φέτος θα γίνει στο ξωκκλήσι της «Παναγιάς», στην κεντρική πλατεία της Αγιασαράντης, ο Παπά-Παρασκευάς θα ανοίξει το χορό, παρέα με τους φουστανελάδες μας και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι αργά το σούρουπο.



Μικρό Ιστορικό:

Τη Δευτέρα του Πάσχα, στο Άνω Καστρίτσι, αναβιώνει ένα έθιμο που έρχεται από τα βάθη των αιώνων.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι κάτοικοι του Άνω Καστριτσίου, τελούν θρησκευτική δέηση, στην προσπάθεια τους να προφυλάξουν το χωριό από κάποια καταστροφή. Άλλοι λένε από λοιμό ή διάφορες επιδημίες και άλλοι από κατολισθήσεις.

Στη «Λέηση» αποδίδουν οι κάτοικοι και το ότι δεν υπήρξαν θύματα στον εμφύλιο μεταξύ των χωριανών, παρά το ότι το χωριό ήταν το κέντρο του εμφυλίου.

Οι κάτοικοι λοιπόν πραγματοποιούν θρησκευτική λιτανεία και δέηση, περιφέροντας τις άγιες εικόνες και τα λάβαρα, σε όλα τα υψώματα γύρω από το χωριό.

Έτσι κι εφέτος, έχοντας κάνει όλες οι απαιτούμενες προετοιμασίες. θα τηρήσουν την παράδοση.

Σήμερα το πρωί θα αρχίσει η δέηση ή «Λέηση» (στην τοπική διάλεκτο), από την κεντρική εκκλησία (Άγιοι Σαράντα).

Θα προηγούνται της πομπής η εικόνα της Ανάστασης και το Ευαγγέλιο και θα ακολουθούν σημαίες, εξαπτέρυγα και εικόνες, που θα κρατούν οι κάτοικοι του χωριού ντυμένοι με παραδοσιακές στολές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πομπής οι κάτοικοι θα φωνάζουν με στεντόρεια φωνή «Κύριε Ελέησον» (Εξ ου και η ονομασία «Λέηση).

Η πομπή θα σταματάει σε κάθε ένα, από τα πολλά ξωκλήσια του χωριού, αλλά και σε προκαθορισμένα δέντρα. Εκεί ο ιερέας θα «σηκώνει το ύψωμα» (αντίδωρο) και θα το τοποθετεί σε συγκεκριμένα υπεραιωνόβια δέντρα, στα οποία με «αρίδα» (τρυπάνι) θα έχουν ανοιχτεί τρύπες, θα σφραγίζουν ταυτόχρονα τη τρύπα του δέντρου με πέτρα (που σε λίγο χρονικό διάστημα την καλύπτει το ίδιο το δέντρο) και θα καταλήξουν (φέτος) στο ξωκλήσι της Παναγιάς, όπου θα τελεστή η Θεία Λειτουργία.

Στη συνέχεια, όλοι όσοι συμμετέχουν στην πομπή, μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες, μετά από πεζοπορία πέντε ωρών περίπου, μέσα στο φανταστικό ανοιξιάτικο περιβάλλον με τις ανθισμένες κερασιές, θα καταλήξουν στη κεντρική πλατεία, όπου, ως συνήθως, θα τους περιμένει πλήθος κόσμου.

Εκεί ο παπάς θα σύρει πρώτος το χορό παρέα με τους φουστανελάδες και θα ακολουθήσει γλέντι με ψητά αρνιά, κόκκινα αυγά, κουλούρια και κρασί".