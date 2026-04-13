Πύργος: ΙΧ συγκρούστηκε με ελάφι στο δρόμο Γρανιτσείκα-Σκουροχώρι

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στα Γρανιτσέικα Πύργου, στον δρόμο προς Σκουροχώρι.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στο σημείο συγκρούστηκε με ένα ελάφι που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ανθρώπου, ωστόσο το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το ζώο τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ελάφι εμφανίστηκε απρόσμενα στη μέση του δρόμου, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό, ο οποίος πάντως αντέδρασε άμεσα μειώνοντας ταχύτητα και φρενάροντας.

