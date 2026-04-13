Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων- ΒΙΝΤΕΟ

Έντονο προβληματισμό προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά σε πλατεία νησιού των Κυκλάδων.

Στο υλικό διακρίνονται τρεις ανήλικοι να επιτίθενται σε συνομήλικό τους, με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του θύματος ή την παρουσία τρίτων στον χώρο.

Η επίθεση κλιμακώνεται, με το παιδί να δέχεται χτυπήματα ακόμη και στο πρόσωπο, μέχρι τη στιγμή που καταρρέει και χάνει τις αισθήσεις του. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το περιστατικό συνεχίζει να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα προσπαθούσε να ξεφύγει, όμως οι δράστες το καταδίωκαν και συνέχιζαν την επίθεση. Όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε λιποθυμήσει, απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και κατάφερε να επαναφέρει τον ανήλικο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Όπως αναφέρεται, αφορμή για τον ξυλοδαρμό φαίνεται να ήταν μία κοπέλα.

Στο βίντεο καταγράφηκαν σκληρές εικόνες