Πάτρα: Tροχαίο στην Όθωνος Αμαλίας- ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο ύψος των πρώην ΚΤΕΛ, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.