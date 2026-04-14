Το πασχαλινό μποτιλιάρισμα της επιστροφής των εκδρομέων από ψηλά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα 2026, το εικοσιτετράωρο από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα έως τις 6:00 το πρωί της Τρίτης αποδείχθηκε το μεγαλύτερο σε κυκλοφοριακό φόρτο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια — με αριθμούς που, σε ορισμένα σημεία, έφτασαν να διπλασιάζουν τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής χρονιάς.

Τα διόδια της Ελευσίνας «σπάνε» κάθε ρεκόρ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο προέρχεται από τα διόδια της Ελευσίνας, ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου στην Αττική από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Μέσα σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο, πέρασαν από εκεί 66.250 οχήματα — Ι.Χ. και φορτηγά. Ο αριθμός αυτός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συγκριθεί με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2025: τη Δευτέρα του περσινού Πάσχα, τα οχήματα που πέρασαν από την ίδια θέση ήταν μόλις 33.058 — δηλαδή λιγότερα από τα μισά.

Αφίδνες: Η ίδια εικόνα στη βορειοανατολική είσοδο

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στα διόδια των Αφιδνών, στον άξονα που εξυπηρετεί κυρίως τους ταξιδιώτες από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα — από τις 6:00 χθες έως τις 6:00 σήμερα — διήλθαν 56.926 οχήματα. Η σύγκριση με το 2025 είναι εξίσου εντυπωσιακή: την αντίστοιχη ημέρα πέρσι, τα οχήματα που είχαν περάσει ήταν 28.728. Και εδώ, δηλαδή, ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε σε διάστημα ενός χρόνου.

Η εξήγηση πίσω από αυτές τις εκρηκτικές αυξήσεις δεν είναι απλώς ότι «ταξίδεψαν περισσότεροι». Το κλειδί βρίσκεται στη μετατόπιση της ημέρας κορύφωσης. Σύμφωνα με πηγές από την Τροχαία, κατά τη διάρκεια του Πάσχα του 2025 η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση δεν εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη και την Τετάρτη του Πάσχα. Ο κόσμος, δηλαδή, κλιμάκωνε την επιστροφή του σε δύο έως τρεις ημέρες, ανακουφίζοντας τον φόρτο κάθε συγκεκριμένης ημέρας.

Φέτος, το μοτίβο άλλαξε. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκδρομέων επέλεξε να επιστρέψει τη Δευτέρα του Πάσχα, συγκεντρώνοντας τεράστιους όγκους κυκλοφορίας σε λιγότερες ώρες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο κόσμος είχε τη δυνατότητα — ή την πρόθεση — να παραμείνει εκτός Αθήνας για περισσότερες ημέρες και να επιστρέψει στο τέλος του εορτασμού, αντί να δίνει προτεραιότητα σε μια σταδιακή επιστροφή.

Εικόνες από ψηλά που μιλούν από μόνες τους

Εναέριες λήψεις από drone πάνω από τις εθνικές οδούς αποτύπωσαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο το μέγεθος του φαινομένου. Ατελείωτες ουρές οχημάτων εκτείνονταν για χιλιόμετρα, με τους οδηγούς να βρίσκονται εγκλωβισμένοι για ώρες. Οι εικόνες, που διαδόθηκαν ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφουν καλύτερα από κάθε στατιστικό αριθμό τι σημαίνει πρακτικά η επιστροφή 66.000 και 57.000 οχημάτων σε ένα και μόνο εικοσιτετράωρο από δύο σημεία εισόδου.