Ναύπακτος: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά μετά από καταδίωξη- Κατασχέθηκαν πάνω από 750 γραμμάρια κάνναβης-ΦΩΤΟ

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τους δράστες στον Πλατανίτη – Είχαν αλλοιωμένα στοιχεία στη μοτοσικλέτα
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Πλατανίτη, όταν αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, εκτός υπηρεσίας, εντόπισε τους δύο άνδρες να κινούνται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και να κατέχουν ύποπτη συσκευασία.
Οι κατηγορούμενοι, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία του αστυνομικού, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, έπειτα από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχαίας Ναυπακτίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.
Σε έρευνες που ακολούθησαν, τόσο στη μοτοσικλέτα όσο και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης βάρους 750,8 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα έφερε πινακίδα και αριθμό πλαισίου που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά οχήματα, γεγονός που οδήγησε στην κατάσχεσή της ως μέσο διευκόλυνσης παράνομης δραστηριότητας.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Για τον έναν εξ αυτών έχουν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τις δικαστικές αρχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr