Ναύπακτος: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά μετά από καταδίωξη- Κατασχέθηκαν πάνω από 750 γραμμάρια κάνναβης-ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Πλατανίτη, όταν αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, εκτός υπηρεσίας, εντόπισε τους δύο άνδρες να κινούνται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και να κατέχουν ύποπτη συσκευασία.

Οι κατηγορούμενοι, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία του αστυνομικού, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, έπειτα από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχαίας Ναυπακτίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, τόσο στη μοτοσικλέτα όσο και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης βάρους 750,8 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.