Πάτρα: Παραδόθηκε και δεύτερος εμπλεκόμενος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα, με τις αρχές να προχωρούν στην ταυτοποίηση και των εμπλεκομένων.

Το πρωί της Τρίτης, ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές, ακολουθώντας τον 32χρονο που είχε ήδη παραδοθεί τις προηγούμενες ώρες.

Σε βάρος του 32χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρία άτομα, σχετικά με το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.