Υποτροφία για μαθητή που για έξι χρόνια πήγαινε σχολείο με καΐκι από τον Κάλαμο στον Μύτικα

Υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές έλαβε μαθητής που για έξι χρόνια πήγαινε σχολείο με καΐκι.

Ακόμα και με τις χειρότερες καιρικές συνθήκες, ο Άκης Καραμπουρούνη καθημερινά ταξίδευε από τον Κάλαμο, ένα μικρό νησί του Ιονίου, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Α’ Γυμνασίου μέχρι την Γ’ Λυκείου, ο Άκης ξεκινούσε τα ξημερώματα από το νησί και μετά από 45 λεπτά έφτανε στον Μύτικα. Από εκεί διένυε πεζός μια διαδρομή 10-15 λεπτών για να φτάσει στο σχολείο.

«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει “Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε στον ALPHA.