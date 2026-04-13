«Ταξιδεύοντας» σε περασμένες δεκαετίες μέσα από vintage παιχνίδια

Μεταλλικά, ξύλινα, επιτραπέζια, φιγούρες, λούτρινα, κούκλες, κατασκευές Lego, τηλεκατευθυνόμενα, αλλά και στρατιωτάκια, είναι μερικά από τα - φτιαγμένα με μεράκι - παιχνίδια των δεκαετιών του ’70, του ’80 και του ’90 που βρίσκονται στο πεδίο της αναζήτησης μιας πλειάδας συλλεκτών στην Ελλάδα.

Οδηγούμενοι, είτε από τη νοσταλγία και τη συναισθηματική σύνδεση, είτε από τη χαρά της αναζήτησης, είτε ακόμη κι από «επενδυτικό» ενδιαφέρον καθώς κάποια είναι ιδιαιτέρως σπάνια, οι συλλέκτες βρίσκονται σε «εγρήγορση» προκειμένου να εντοπίσουν, να διασώσουν ή και να επαναφέρουν στην αρχική τους κατάσταση vintage παιχνίδια.

Παιχνίδια που όταν τα θέλαμε, δεν τα είχαμε

Ο Ευάγγελος αλλά και η σύζυγός του Μαρία, μοιράζονται με πάθος το ίδιο χόμπι, της συλλογής παλιών παιχνιδιών.

Ποιο ήταν όμως το κίνητρο; O Eυάγγελος θα πει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η νοσταλγία ήταν η κύρια αιτία να ασχοληθεί με τη δραστηριότητα αυτή στον ελεύθερο χρόνο του, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κάποια παιχνίδια που όταν τα θέλαμε, δεν μπορούσαμε να τα έχουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μαρία, η οποία θα συμπληρώσει χαμογελώντας ότι ένας άλλος λόγος είναι και το γεγονός ότι «κάποια παιχνίδια που είχαμε τότε και επιθυμούσαμε να τα κρατήσουμε για ενθύμιο ας πούμε, πετάχτηκαν στις εκκαθαρίσεις που έκανε η μαμά συνήθως...».

Οι ίδιοι βρίσκουν vintage παιχνίδια που τούς ενδιαφέρουν από στοκ καταστημάτων παιχνιδιών, άλλους συλλέκτες ή και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η τιμή εξαρτάται από την κατάσταση του παιχνιδιού αλλά και το πόσο δυσεύρετο μπορεί να είναι και αναφέρεται για παράδειγμα στη δημοφιλή κούκλα της δεκαετίας του ’80, την Bibi Bo αλλά και στο επίσης δημοφιλές Μικρό μου Πόνι μου. «Μία Bibo Bo συγκεκριμένης έκδοσης και άθικτη στο κουτί της μπορεί να κοστίζει 300 και 350 ευρώ, ενώ πολύ υψηλότερα μπορεί να κοστίσει ένα Μικρό μου Πόνι από τις πρώτες σειρές που βγήκαν», λέει.

Ούτως ή άλλως τα παιχνίδια των ελληνικών εταιρειών της El Greco και της Lyra, που έχουν διακόψει εδώ και παρά πολλά χρόνια τη λειτουργία τους είναι περιζήτητα στους συλλέκτες εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.