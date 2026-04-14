Βενζίνη: «Πονοκέφαλο» προκαλούν οι τιμές της αμόλυβδης - Μπορεί να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο;

«Πονοκέφαλο» προκαλούν οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στους καταναλωτές της χώρας, καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς, λόγω του ότι η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα, καθώς επηρεάζεται από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την αποκλιμάκωση του πολέμου.

Το Ιράν επιθυμεί διακαώς μία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ήταν η τελευταία σχετική δήλωση που έκανε χθες ο κ. Τραμπ.

Χαρακτηριστικό είναι πως, τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έδειξαν πως, η τιμή του αργού πετρελαίου (brent) έκλεισε χθες στα 98,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου και την Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου έκλεισε περίπου στα επίπεδα των 95 δολαρίων το βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως, το εύρος της τιμής του τις 52 εβδομάδες ήταν στα 58,5 δολάρια το βαρέλι με 119, 5 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές και οι προβλέψεις

Για τις μέσες πανελλαδικές τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης μιλά ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης στο enikonomia.gr.

Χθες, η αμόλυβδη βενζίνη πωλούνταν κατά μέσο πανελλαδικά στα 2.075 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2.065 ευρώ, σημειώνει ο κ.Κιούσης.

Σήμερα, oι μέσες πανελλαδικές τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης αναμένεται να παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα, τονίζουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως, εάν τα χρηματιστήρια Ενέργειας κινηθούν σήμερα σε ανοδικά επίπεδα, τότε ενδέχεται αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να αυξηθεί κατά 2 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 με 6 λεπτά.

Μπορεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο;

Όσον αφορά όμως στο εάν η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας θα μπορούσε να φτάσει τα 3 ευρώ το λίτρο, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr πως είναι πολύ ακραίο να συμβεί αυτό, καθώς θα υπάρξουν διεθνή μηχανισμοί προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο φαινόμενο και δεν προβλέπεται να φτάσει η τιμή του brent στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Γιατί εάν η τιμή του αργού φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τότε ο κόσμος δεν θα έχει τα προς το ζην για να επιβιώσει, συμπληρώνουν. Και επισημαίνουν πως, ακόμη κατά την περίοδο της κρίσης μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας η τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει μέχρι και τα 2,40 ευρώ το λίτρο και όχι παραπάνω.



