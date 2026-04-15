Bloomberg: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει την Τρίτη, κατά δύο εβδομάδες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι μεσολαβητές μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών προσπαθούν να οργανώσουν συνομιλίες για την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων, δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Μεταξύ των δύσκολων αυτών ζητημάτων περιλαμβάνονται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν ακόμη εγγυήσεις ότι η κατάπαυση του πυρός θα παραταθεί και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε αυτό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ επιθυμούν την επιστροφή στις εχθροπραξίες, δήλωσε ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε την προοπτική αναζωπύρωσης των μαχών την Τρίτη, δηλώνοντας στο Fox Business ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν επτά εβδομάδες, «πλησιάζει στο τέλος του».

Καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για νέο γύρο συνομιλιών

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν κατ’ αρχήν να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τόπο, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία, δήλωσαν οι αξιωματούχοι που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας περισσότερο σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία από τις 15 έως τις 18 Απριλίου, δήλωσε το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι απίθανο να συναντηθούν πριν από την ολοκλήρωση αυτού του ταξιδιού, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Ο Εσμαίλ Μπαγκάι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η χώρα θα φιλοξενήσει μια αντιπροσωπεία από το Πακιστάν την Τετάρτη «ως συνέχεια των συζητήσεων στο Ισλαμαμπάντ».

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μετέβη στην Τεχεράνη «για να μειώσει το χάσμα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ» και να αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου, δήλωσε ανώτερη πηγή από το Ιράν στο Reuters.