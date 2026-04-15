Αίγιο: Σοκ από τα άγρια περιστατικά βίας - Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.

Αναζητούνται ακόμη για να συλληφθούν πέντε ακόμη ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία από κοινού.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα (δύο άνδρες και μια γυναίκα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση των νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά, τα βεγγαλικά, για παράνομη κατοχή φορητού πομποδέκτη, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 14-04-2026 το μεσημέρι στο Αίγιο, έξω από καφετέρια οι έξι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ημεδαπό άνδρα, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από τους κατηγορούμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.

Οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (7.000) ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, εγκαταλείποντάς τον στη συνέχεια έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, όπου σε δύο διαφορετικές οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Στην πρώτη οικία, όπου διαμένει ένας εκ των κατηγορούμενων που αναζητείται, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας ανήλικος ημεδαπός και η μητέρα του και κατασχέθηκαν πέντε τρίφτες κάνναβης, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη δεύτερη οικία, συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός άνδρας (πατέρας ταυτοποιημένου κατηγορούμενου), καθώς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο εσωτερικό της οικίας:

· -1- πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV με γεμιστήρα,

· -1- κυνηγετικό όπλο και -86- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

· -1- σιδερογροθιά,

· -1- μεταλλικό ρόπαλο,

· -1- πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι,

· -1- μαχαίρι τύπου ματσέτα,

· -1- κροτίδα, ένας (1) φορητός ασύρματος,

· -1- συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker),

· -2- κάμερες ασφαλείας και -7- κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, διερευνάται και περιστατικό συμπλοκής που διαπράχθηκε στις 13-04-2026 το βράδυ, σε περιοχή της Αιγιαλείας, όπου ομάδα περίπου τριάντα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (full face), επιτέθηκαν σε δύο ημεδαπούς έξωθεν καταστήματος, καταφέροντάς τους χτυπήματα με σιδηρολοστούς, ρόπαλα και χρήση σωματικής βίας, ενώ ένας εκ των κατηγορούμενων τους χτύπησε στο πρόσωπο με λαβή όπλου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε ταυτοποιημένων συνεργών τους.