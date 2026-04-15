Η Κνωσός πριν από 3700 χρόνια, «ζωντανεύει» χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αναπαράσταση που εντυπωσιάζει

Πίσω στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Κνωσό του 1700 π.Χ., την εποχή που ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο Μινωικός, γνώριζε τη μέγιστη ακμή του, μας ταξιδεύει ένα νέο βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναπαράσταση χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει το θρυλικό Ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη, όπως εκτιμάται ότι έμοιαζε στην αρχαιότητα.

Ένα τεράστιο συγκρότημα με περισσότερα από χίλια δωμάτια, χωρίς οχυρωματικά τείχη, αλλά με εξελιγμένο υδραυλικό σύστημα και τουαλέτες με… καζανάκι – τεχνολογία που η υπόλοιπη Ευρώπη θα γνώριζε χιλιετίες αργότερα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όπως επισημαίνεται στο βίντεο, είναι η κοινωνική οργάνωση της εποχής.

Πρόκειται για έναν πολιτισμό που, σύμφωνα με την παρουσίαση, δεν κυβερνιόταν από βασιλιάδες αλλά από αρχιέρειες, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο καταστροφές: Μία ηφαιστειακή έκρηξη τεράστιας ισχύος και στη συνέχεια μία εισβολή πολεμιστών από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η αφήγηση συνδέει την παρακμή αυτής της ειρηνικής, θεοκεντρικής κουλτούρας με τη γέννηση των μύθων του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου, προσκαλώντας το κοινό να φανταστεί πώς οι θρύλοι αυτοί γεννήθηκαν μέσα από τα ερείπια ενός πραγματικού πολιτισμού.