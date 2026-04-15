Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου - Χωρίς φορτηγά έφυγε πλοίο από Μυτιλήνη

Κινητοποιήσεων συνέχεια για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που διαμαρτύρονται για τα ασφυκτικά, όπως τα χαρακτηρίζουν, μέτρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή στο νησί, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε ζώα του νησιού.

Ήδη από χθες οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ με αποτέλεσμα, το πλοίο να αναχωρήσει με τους μισούς επιβάτες και χωρίς φορτηγά και ΙΧ.

Έτσι, σήμερα (16/4), μόνο με επιβάτες και ΙΧ αυτοκίνητα αναχωρεί από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη-Χίος-Πειραιάς, «Blue Star Patmos».

Οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο πλοίο φορτηγά αυτοκίνητα, όπως και το πρωίκατά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δεν επέτρεψαν να αποβιβαστούν από το πλοίο τα επιβαίνοντα σε αυτό 42 φορτηγά αυτοκίνητα, πολλά από τα οποία με είδη τροφίμων και άλλα ευπαθή προϊόντα.

Το πλοίο, δηλαδή, αναχώρησε για Πειραιά με τα φορτηγά αυτοκίνητα με τα οποία ήρθε στη Μυτιλήνη το πρωί.

Μεγάλη συγκέντρωση αύριο, Πέμπτη

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων αναμένεται δυναμική, καθώς για αύριο έχει προγραμματιστεί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, με ανακοινώσεις τους γνωστοποιήθηκε ότι θα παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, καθώς και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν ο Σύλλογος Ιατρών και Οδοντιάτρων, ενώ τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά από τις 11:00 το πρωί και μετά. Τα καταστήματα εστίασης δεν θα λειτουργήσουν κατά τις πρωινές ώρες, συμμετέχοντας και αυτά στις κινητοποιήσεις.

Το συντονιστικό όργανο του τουρισμού κατέθεσε σήμερα στον εισαγγελέα υπόμνημα ζητώντας την παρέμβαση του για την ορθή λειτουργία των πυλών εισόδου του νησιού τόσο για τη μετακίνηση επιβατών όσο και των εμπορευμάτων.

Στο κείμενο που υπογράφουν φορείς και Σύλλογοι της Λέσβου αναφέρεται μεταξύ άλλων:’Κατανοούμε οτι πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ελέγχου,με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία της δημόσιας υγείας, της πρωτογενούς παραγωγής και της επιχειρηματικότητας του νησιού. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η κατάσταση δεν μπορεί να οδηγηθεί σε συνθήκες υπερβολικής αναστάτωσης και απομόνωσης που θα πλήξουν συνολικά το νησί. Η Λέσβος πρέπει να παραμείνει ένας ασφαλήςκαι φιλόξενος προορισμός και η διακοπή των συγκοινωνιών δεν εξυπηρετεί αυτό τον σκοπό, αντιθέτως δημιουργεί ένα κλίμα που επηρεάζει αρνητικά όλη την επιχειρηματική αλυσίδα και τουριστική την εικόνα του νησιού. Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς και να διασφαλίσει την ταχεία αποζημίωση τους, καθώς και να λάβει μέτρα στήριξης για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Ζητούμε άμεσα συνάντηση με το συντονιστικό όργανο των κτηνοτρόφων, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμή, συνεννόηση και συντονισμός ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης”.