Δυτική Ελλάδα: Κίνδυνος με τα χρονοδιαγράμματα των έργων λόγω αύξησης κόστους των υλικών

Η αυξητική τάση στο κόστος των υλικών, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στην προμήθειά τους, δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την ομαλή εξέλιξη των έργων υποδομής, θέτοντας σε κίνδυνο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των διαρκών ανατιμήσεων αποτυπώνονται πλέον με σαφήνεια στον κατασκευαστικό κλάδο, επηρεάζοντας τόσο το κόστος όσο και τον σχεδιασμό των έργων.

«Το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές. Πρόκειται για μια κατάσταση που μας απασχολεί και μας ανησυχεί, ωστόσο αντίστοιχες πιέσεις είχαμε δεχθεί και το 2021, κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία», αναφέρει στο thebest.gr ο Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας ότι προς το παρόν τα έργα εξελίσσονται χωρίς σημαντικές αποκλίσεις και εντός των βασικών προγραμματισμένων πλαισίων.

Παρά ταύτα, ο κ. Μπονάνος τονίζει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο κόστος βασικών υλικών, όπως τα ασφαλτικά και τα προϊόντα PVC, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Όπως σημειώνει, αν και υπάρχουν σχετικές ρήτρες στα συμβατικά πλαίσια που προβλέπουν προσαρμογές, η πίεση που ασκείται παραμένει έντονη και διαρκής.

Τέλος, προσθέτει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο καθυστερήσεων, καθώς οι εργολάβοι αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες στην εξεύρεση πρώτων υλών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την πρόοδο και την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.