Κεφαλονιά- Θάνατος 19χρονης: «Την είδα να έχει σπασμούς, νόμιζα ότι κάνει πλάκα»- Τι υποστηρίζει ο 23χρονος συλληφθείς

Την δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο έδωσε ο φίλος της 19χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή στο Αργοστόλι, αφήνοντας να εννοηθεί ενώπιον των αστυνομικών πως για τη χρήση κοκαΐνης «υπεύθυνη» είναι η Μυρτώ.

Ειδικότερα, ο 23χρονος συλληφθείς ισχυρίστηκε πως κανόνισαν να βρεθούν με την 19χρονη και να «αράξουν» σε ένα Airbnb για να ακούσουν μουσική και να μιλήσουν, όταν η 19χρονη ζήτησε «να πιει», σύμφωνα με το protothema.gr.

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά “θέλω να πιώ”, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον (πρώην αθλητή) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας, όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο είμασταν οι τρεις μας. Ο (αθλητής) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο (22χρονος από την Αλβανία), τον οποίο κάλεσε ο (αθλητής) και ήρθε και έκατσε μαζί μας», υποστήριξε.

«Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μη ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. (...) Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. (...) Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο (αθλητής) την πήρε στα χέρια του αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα», ισχυρίστηκε.

«Κάποια στιγμή ο (αθλητής) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. (...) Εγώ πήρα το κινητό της, πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μην βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα στην καφετέρια... όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ», είπε στις Αρχές.

Διώκονται για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00.

Η ποινική δίωξη η οποία τους έχει ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Απαντήσεις στις τοξικολογικές

Στο μεταξύ, έγινε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 19χρονης και διαπιστώθηκε πως ο θάνατός της προήλθε από ανακοπή καρδιάς. Η αιτία, ωστόσο, παραμένει άγνωστη, κάτι που θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.