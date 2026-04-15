ΗΠΑ- Ιράν: Κοντά σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες της Τρίτης, πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ –ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ– συνέχισε τις επαφές, ανταλλάσσοντας προτάσεις με την ιρανική πλευρά και τις χώρες-διαμεσολαβητές.

«Βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες και πλησιάζουν σε συμφωνία», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μία δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία»

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και μέλη της ιρανικής κυβέρνησης θέλουν το ίδιο. Το ζητούμενο είναι να ευθυγραμμιστεί ολόκληρη η κυβέρνηση», ανέφερε τρίτος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών αναμένεται τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία.

Ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε των αρχικών συνομιλιών στο Πακιστάν, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι απέναντί μας θέλουν συμφωνία» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Αν επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο, η εκεχειρία θα πρέπει να παραταθεί ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας. «Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες. Δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν σε δύο ημέρες», σημείωσε αξιωματούχος.

Εντείνεται η πίεση προς την Τεχεράνη

Η πίεση προς την Τεχεράνη αυξάνεται, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, που έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου, και της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. «Το Ιράν δεν έχει χρήματα. Το γνωρίζουμε — και το γνωρίζουν ότι το γνωρίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος.

Το Ιράν εξάγει περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, με έσοδα γύρω στα 140 εκατ. δολάρια. «Ενας αποκλεισμός μπορεί να μηδενίσει αυτά τα έσοδα από τη μια μέρα στην άλλη», σημείωσε ο Μίαντ Μαλέκι, ανώτερος συνεργάτης στο think tank Foundation for Defense of Democracies.