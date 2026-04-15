Facebook και Messenger: Προβλήματα στις εφαρμογές- Δεν φορτώνουν τα μηνύματα

Σημαντικές δυσλειτουργίες αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες οι χρήστες των δημοφιλών πλατφορμών της Meta, με το Facebook και το Messenger να παρουσιάζουν σοβαρά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, η οποία καταγράφει αναφορές χρηστών σε πραγματικό χρόνο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τις 19:00.

Messenger: Περισσότερες από 460 αναφορές υποβλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, με το κύριο παράπονο να αφορά την αδυναμία αποστολής και λήψης μηνυμάτων.

Facebook: Παράλληλα, εκατοντάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα στη ροή (newsfeed), καθώς και καθυστερήσεις στη φόρτωση του περιεχομένου.

Οι χρήστες που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω των εφαρμογών έρχονται αντιμέτωποι με «πάγωμα» της εφαρμογής: Το Messenger φαίνεται να κολλάει κατά το άνοιγμα και τα μηνύματα εμφανίζονται με μεγάλη καθυστέρηση ή δεν φορτώνουν καθόλου.