Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικα αδέλφια στο Κ.Υ. μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένα νέο περιστατικό μέθης ανηλίκων σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα, εντείνοντας την ανησυχία των τοπικών αρχών.

Όπως έγινε γνωστό, δύο αδέλφια ηλικίας 17 και 16 ετών μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας από συγγενικό τους πρόσωπο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα έντονης μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.