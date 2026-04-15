Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικα αδέλφια στο Κ.Υ. μετά από κατανάλωση αλκοόλ

17χρονη και 16χρονος μεταφέρθηκαν για ιατρική βοήθεια από συγγενικό πρόσωπο

Ένα νέο περιστατικό μέθης ανηλίκων σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα, εντείνοντας την ανησυχία των τοπικών αρχών.

Όπως έγινε γνωστό, δύο αδέλφια ηλικίας 17 και 16 ετών μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας από συγγενικό τους πρόσωπο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα έντονης μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάτω Αχαΐα Μέθη Αλκοόλ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Ειδήσεις
Κοινωνία
827792
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις