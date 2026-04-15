"Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος", η νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου, μετά τα "Καλάβρυτα 1943"

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, μετά τα πολυσυζητημένα "Καλάβρυτα 1943", το συγκινητικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο. Το "Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος", όπως είναι ο τίτλος της, είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

H ταινία, μια παραγωγή του Τάσου Κορωνάκη και της Laika Productions, θα ανοίξει στο Newman Cinema στην οδό Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα στις 27 και 28 Απριλίου 2026 και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει προβολές σε πολλές πόλεις και σε θερινά σινεμά (18 και 25 Μαΐου, θερινός Στέλλα, οδός Τενέδου 34 στην Αθήνα). Το φιλμ το αναμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η ταινία θα βγει στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 8/5, 11-12-13/5, στη Θεσσαλονίκη στις 29 - 30/5 Θεσσαλονίκη - Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη) και επίσης θα προβληθεί σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις.

Το "Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος" έκανε την πρεμιέρα του στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο στην Καλιφόρνια.

Με ευαισθησία, αμεσότητα, συγκίνηση αλλά και αφοπλιστικό χιούμορ, με δύο εκπληκτικές πρωταγωνίστριες, τη Μαρία Αποστολακέα και τη Μαντώ Γιαννίκου, αλλά και μια αξέχαστη ερμηνεία από τον Ακύλλα Καραζήση, η ταινία μιλά για μερικά πολύ καυτά σύγχρονα ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, την μητρότητα (αλλά και την πατρότητα), τις κοινωνικές πιέσεις ως προς την απόκτηση οικογένειας, αλλά και την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς και τις εκπλήξεις που μπορεί να φέρει η ζωή.

Μέσα από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αδερφές, μια αυθόρμητη, απελευθερωμένη γυναίκα που αγαπά τη ζωή, και μία ανήσυχη θεοσεβούμενη μητέρα ταγμένη στο καθήκον, η ταινία μιλά για δύο κοσμοθεωρίες ζωής στη σύγχρονη Ελλάδα που δεν βρίσκονται –απαραίτητα- σε σύγκρουση...

Μια ταινία για το βλέμμα των άλλων και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην επιλογή.

*Την Τρίτη 28/4/2026, μετά την προβολή των 19.45, στο Newman Cinema στην Αθήνα, θα ακολουθήσει συζήτηση με τις Μαρία Λούκα (ντοκιμαντερίστρια, δημοσιογράφο), Ευτυχία Σουφλέρη (δημοσιογράφο news247.gr), Φιλιώ Τσουκαλά (ψυχολόγο).

ΣΥΝΟΨΗ

Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.

Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Η ταινία μιλά για τις προσωπικές αποφάσεις που συχνά κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες κοινωνικές συγκρούσεις και για το πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για μια γυναίκα, να τις πάρει με ελευθερία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, που συνειδητοποιεί πως αυτή ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει παιδί. Η απόφασή της γίνεται καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων, των φόβων και των προσδοκιών που τη συνοδεύουν.

Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια στιγμή δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια τραγωδία. Μπορεί να είναι απλά μια νέα αρχή...» - Νικόλας Δημητρόπουλος

Η ταινία είναι μια ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή του Τάσου Κορωνάκη.

Υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Sub.5 του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Και είναι σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ ΑΕ.

Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας –Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

*Ο Νικόλας Δημητρόπουλος είναι ένας σκηνοθέτης με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. Σπούδασε Οικονομικά στο University College London πριν ακολουθήσει τον κινηματογράφο.

Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους το «Καλάβρυτα 1943» με τον Max von Sydow, που τιμήθηκε με το Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2021. Έχει επίσης σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το έργο του διακρίνεται για την έμφαση στους χαρακτήρες και την ανθρώπινη ματιά.

Η ταινία «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» αποτελεί το πρώτο του έργο που υπογράφει και ως σεναριογράφος, σηματοδοτώντας μια πιο προσωπική δημιουργική κατεύθυνση.

