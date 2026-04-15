Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 16 έως και 22/4/2026

Δύο (2) οι νέες ταινίες εκ των οποίων ξεχωρίζει το "Mother Mary" του Ντέιβιντ Λόουερι ενώ την Τετάρτη 22/4 ξεκινά να προβάλλεται & το "Michael", το φιλμ για τον Μάικλ Τζάκσον

Το πρόγραμμα προβολών τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη του Πάσχα 16-4 έως & την Τετάρτη 22-4-2026 στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 20.20 και 22.40 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 4 στις 19.40 μόνο την Τετάρτη 22/4 "Mother Mary" Πρόκειται για τη νέα, ονειρική ταινία του David Lowery-Ντέιβιντ Λόουερι ("Ο Πιτ & ο Δράκος του", "Ο Κύριος & το Όπλο") όπου η σύγχρονη ποπ μυθολογία συναντά το γοτθικό μελόδραμα σε μια ιστορία δύο γυναικών δεμένων—καλλιτεχνικά και προσωπικά—πέρα από τον χρόνο και την απόσταση. Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική pop star Mother Mary (την ενδαρκώνει η 43χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός τιμημένη με Όσκαρ β' ρόλου, Anne Hathaway) συναντά ξανά, έπειτα από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην κολλητή της και παλιά ενδυματολόγο της Sam Anselm (Michaela Coel), παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή. Η Mother Maryείναι ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή περσόνα μέσα από μια δεκαετιών επιτυχημένη καριέρα. Βρισκόμενη σε κρίση και αποφασισμένη να αποτινάξει το βάρος της περσόνας που έχτισε επί δεκαετίες,η σούπερ σταρ στρέφεται στο μόνο άτομο που εμπιστεύεται-την σχεδιάστρια μόδας και οραματίστρια φίλη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια. Όταν η Mother Mary εμφανίζεται ξαφνικά στο εξοχικό κτήμα της Sam, ζητώντας ένα τελευταίο φόρεμα για την μεγαλύτερη συναυλία και εμφάνιση της ζωής της, ξεκινά μια παραισθησιακή νύχτα αντιπαράθεσης, συνεργασίας, μνήμης και επανεφεύρεσης... Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 112 λεπτά. Καταλληλότητα: Κ15. Ηθοποιοί: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ, Atheena Frizzell, FKA Twigs. Σενάριο: David Lowery. Μουσική: Ντάνιελ Χάρτ. Παραγωγή: Τόμπι Χάλμπρουκς, Τζίι Νάι Άιγκοε, Τζέιμς Μ. Τζόνστον, Γιόνας Κατζενστάιν. H ταινία βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ. Ο 45χρονος ταλαντούχος δημιουργός David Lowery είχε διακριθεί με την ταινία του "Ain't Them Bodies Saints" με την Rooney Mara και τον Casey Affleck, στο Sundance Film Festival στη Γιούτα το 2013. Ο Λόουερι είχε το μοναδικό προνόμιο να συνεργαστεί & να σκηνοθετήσει τον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε 2 ταινίες με τελευταία, το φιλμ "Ο Κύριος και το Όπλο" το 2018 που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα.

Αίθουσα 1 στις 16.40 από Πέμπτη έως και Κυριακή του Θωμά 19-4 (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 3 στις 16.00 Πέμπτη με Κυριακή του Θωμά, και στις 18.10 καθημερινά πλην Τετάρτης (μεταγλωττισμένο) "Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων - Elli and the Ghostly Ghost Train" Η Έλι ανεβαίνει σε ένα μυστηριώδες στοιχειωμένο τρένο που την οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο κρυμμένα μυστικά και αναπάντεχες αποκαλύψεις. Οικογενειακή περιπέτεια ανιμέισον συμπαραγωγή 2024, της Γερμανίας και του Καναδά, μία με φαντασία, αγωνία και υπέροχες εικόνες. Η σκηνοθεσία είναι των Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιενς Μόλερ, Γιέσπερ Μόλερ. Σενάριο: Κλάους Μπάουμγκαρ, Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιέσπερ Μόλερ. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Rosebud.21.

Αίθουσα 2 στις 21.30 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετική ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία διαστημική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής "Barbie" και τον συμπρωταγωνιστή της Έμα Στόουν στο "La La Land"), ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών. Εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό το στόρι της ταινίας που έχει να κάνει με την φιλία του Γκρέις (Ράιαν Γκόσλινγκ) με έναν εξωγήινο του πλανήτη Ηριδανού, ονόματι Ρόκι! Το σενάριο του Ντρου Γκόνταρντ βασίστηκε στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Παίζει και η Γερμανίδα ηθοποιός Σάντρα Χιούλερ ενώ στον Ρόκι δανείζει τη φωνή του ο Αμερικανός κουκλοπαίκτης Τζέιμς Oρτίζ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 513,2 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει κόψει έως & τις 13 Απριλίου 2026, 72.405 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Μία ταινία που αξίζει να δείτε.

Αίθουσα 4 στις 19.10 καθημερινά πλην Τετάρτης & στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 20.00 και στις 22.50 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά "Lee Cronin's The Mummy-Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν" Ταινία τρόμου Αμερικανοιρλανδικής συμπαραγωγής 2026. Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς να αφήσει ίχνη. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν εκείνη επιστρέφει, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν. Με τους: Νάταλι Γκρέις, Τζακ Ρέινορ και Λάγια Κόστα, Verónica Falcón, May Calamawy. Παραγωγοί: James Wan, Jason Blum, John Keville. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία Lee Cronin's The Mummy έκανε πρεμιέρα στο Los Angeles στις 9 Απριλίου 2026, και βγαίνει κανονικά στις αίθουσες των ΗΠΑ την Παρασκευή 17 Απριλίου από την Warner Bros. Pictures. Διανομή στη χώρα μας από την Tanweer.

Αίθουσα 7 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "The Drama" Ο Τσάρλι και η Έμμα, τρελά ερωτευμένοι μεταξύ τους, είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το παρελθόν τους, όμως, θα ανατρέψει την τελευταία εβδομάδα πριν το γάμο τους. Από τον Κρίστοφερ Μπόργκλι ("Ονειρικό Σενάριο"), με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Αλάνα Χάιμ. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 106 λεπτά. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι 46,5 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «The Drama» έχει κόψει μέχρι στιγμής 32.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 21.10 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Μαγγελάνος-Magellan" Ο 47χρονος Μεξικανός ηθοποιός Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ("Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας", "Κακή Εκπαίδευση") δίνει ζωή σε έναν τολμηρό και διορατικό θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα, ο οποίος αναλαμβάνει μια ριψοκίνδυνη αποστολή με σκοπό να εξερευνήσει άγνωστες θάλασσες και να αποδείξει πως ο κόσμος εκτείνεται πολύ πέρα από όσα πίστευαν τότε. Μέσα από εξεγέρσεις, σκληρές δοκιμασίες και επικίνδυνες αναμετρήσεις, ο Μαγγελάνος αναδεικνύεται σε σύμβολο αντοχής και εξερευνητικού πνεύματος. Πρόκειται για μια δημιουργία του καταξιωμένου Φιλιππινέζου σκηνοθέτη Λαβ Ντίαζ-Lav Diaz, ο οποίος, αν και παραμένει πιστός στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος με τις αργές αφηγήσεις και τα εκτενή πλάνα, εδώ επιχειρεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. Παίζουν οι Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon. Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Φερδινάνδος Μαγγελάνος είχε γεννηθεί το 1480 και απεβίωσε στις 27 Απριλίου 1521. Διάρκεια φιλμ: 160 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Η ταινία έκανε ξεκίνημα με περίπου 1.500 εισιτήρια στη χώρα μας.

Αίθουσα 1 στις 23.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Undertone" Από τον Καναδό σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ίαν Τούασον έρχεται η τρομακτική ιστορία μιας podcaster υπερφυσικών ιστοριών, η οποία λαμβάνει μια σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία. Ενώ παράλληλα φροντίζει την κωματώδη, ετοιμοθάνατη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων, προσπαθεί να κατανοήσει όλα όσα ακούει για τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδί. Από την οθόνη του υπολογιστή της, με τη μητέρα της να αργοπεθαίνει στον επάνω όροφο, η σκεπτικίστρια Evy Babic (Nina Kiri) αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις μέσα από τα ακουστικά της, στη μέση της νύχτας, με τον θαυμαστή και από απόσταση συν-παρουσιαστή της Justin (Adam DiMarco), προσπαθώντας να κατανοήσουν τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Καθώς η Evy αντιμετωπίζει τα δικά της περίπλοκα προσωπικά ζητήματα και οι podcasters πλησιάζουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται από τα αρχεία ήχου στο περιβάλλον της Evy, επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση. Γυρισμένο στο σπίτι της παιδικής ηλικίας του Tuason στο Τορόντο και εμπνευσμένο από τη δική του εμπειρία ως φροντιστής, το «Undertone» βασίζεται στη φόρμουλα του micro-horror found-footage, χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και σχεδιασμού ήχου, και αποτελεί το ντεμπούτο του Tuason στο βασίλειο του ακουστικού τρόμου. Διάρκεια: 94 λεπτά. Παίζουν οι Nina Kiri, Adam DiMarco, Michèle Duquet. Διανομή από Feelgood. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τα 19,7 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το "Undertone" έχει κόψει μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, 7.085 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 18.10 μόνο την Τετάρτη, και στις 18.40 και 20.50 καθημερινά πλην Τετάρτης "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει γνωρίσει επιτυχία & έχει κόψει πανελλαδικά, πάνω από 145.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 17.00 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 16.10 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 16.20 Πέμπτη με Κυριακή, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 631,5 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 13-4, 75.907 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 17.40 Πέμπτη με Κυριακή του Θωμά (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι 13/4/2026, 50.000 εισιτήρια. Το "Hoppers" στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει τα 354,7 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 4 στις 16.50 Πέμπτη με Κυριακή (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει φτάσει σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 188,3 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com.