Έγκυος η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση- Πώς ανακοίνωσε τα ευχάριστα

Μανούλα θα γίνει η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με έναν χιουμοριστικό τρόπο.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 15 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε με μακρύ φόρεμα να χαϊδεύει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Λίλα Μπακλέση έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».