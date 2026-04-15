Έγκυος η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση- Πώς ανακοίνωσε τα ευχάριστα

Μανούλα θα γίνει η Πατρινή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με έναν χιουμοριστικό τρόπο.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 15 Απριλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίστηκε με μακρύ φόρεμα να χαϊδεύει τη φουσκωμένη κοιλιά της.
Η Λίλα Μπακλέση έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».
Η ηθοποιός είναι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον επίσης Πατρινό ηθοποιό Παναγιώτη Μαρκεζίνη.
