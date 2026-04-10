Το τραγούδι «Πες Μου Πώς σε Λένε» που έγινε viral πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα

Viral έχει γίνει το νέο κομμάτι της Τζένης Κατσίγιαννη. Η ερμηνεύτρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού προχώρησε σε μία επανεκτέλεση που «παντρεύει» την ηπειρώτικο ήχο με το σήμερα.

Η τραγουδίστρια παρουσιάζει το «Πες Μου Πώς σε Λένε», σε μουσική του Κώστα Τζήμα και στίχους του Κώστα Τζήμα και Δόκιμου Χαραλάμπους, υπό την ενορχήστρωση του Κώστα Καζιακούρα και με remix-mastering του Κωνσταντίνου Παντζή.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει στο Youtube, το τραγούδι που επανεκτέλεσε η Τζένη Κατσιάγιαννη προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας γρήγορα το ενδιαφέρον του κόσμου. Συγκεκριμένα, πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ντύσουν βίντεό τους με τους ήχους του κομματιού που ενώνει το δημοτικό τραγούδι με τον σύγχρονο ρυθμό.