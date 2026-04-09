Άννα Βίσση: Ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι με ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα της

Με ένα χαλαρό βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της, η Άννα Βίσση αποκάλυψε το επόμενο καλλιτεχνικό της βήμα.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η τραγουδίστρια φαίνεται να μπαίνει στον χώρο φορώντας ακουστικά, να χορεύει, να φτιάχνει τον καφέ της και να τρώει ένα μήλο. Τη σκηνή συνοδεύει η μουσική από το νέο της τραγούδι που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε απλώς ένα emoji κύματος.