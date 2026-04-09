Ο έρωτας ζευγαριού από τη σόουμπιζ που ενέπνευσε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα» του Φοίβου

Την έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα» αποκάλυψε ο Φοίβος, αποκαλύπτοντας ότι ένας θυελλώδης έρωτας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα από τον χώρο της σόουμπιζ στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Φοίβος είπε αρχικά: «Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Μπορώ όμως να σας πως τον λόγο για τον οποίο το έγραψα. Καταρχάς ήθελα να συνεχίσω την παράδοση που είχα δημιουργήσει με τη Δέσποινα (Βανδή) που σε κάθε άλμπουμ βάζαμε ένα μεγάλο τραγούδι, επικό και δραματικό, όπως το ''Στα ‘δωσα όλα'', ''Λάθος άνθρωπος'', '' Στην αυλή του παραδείσου''».

Ο Φοίβος ανέφερε στη συνέχεια ότι την ιδέα για τους στίχους που θα συνόδευαν τη μουσική του την έδωσε μία συζήτηση για τον έρωτα δύο επώνυμων προσώπων που έληξε δραματικά για το ένα από αυτά. «Αφού είχα γράψει τη μουσική, έψαχνα το τι θα μπορούσαν να λένε οι στίχοι, την ιδέα που θα ήταν αντίστοιχα λυρική και δραματική με τη μουσική αυτού του τραγουδιού. Εκείνη την περίοδο είχα βρεθεί σε μια συζήτηση και είχα ακούσει για έναν μεγάλο και θυελλώδη έρωτα στη σόουμπιζ που ενώ ξεκίνησε καλά, είχε πολύ άσχημη κατάληξη για τον έναν από τους δύο. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η ιστορία γιατί γνώριζα και τους δύο ανθρώπους και άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να μεταφέρω αυτή τη δραματική κατάληξη μίας ιστορίας αγάπης στους στίχους αυτού του τραγουδιού», πρόσθεσε.