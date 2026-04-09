Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου «Scorpios»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, «ο Νίκος Κυριαζίδης έφυγε από τη ζωή, παίρνοντας μαζί του ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης».

Η ιστορία του Νίκου Κυριαζίδη και ο θρυλικός «Scorpios»

Όπως αναφέρει το parallaximag.gr, ο Νίκος Κυριαζίδης ήταν γνωστός στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης με το παρατσούκλι «Γκούρλας». Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πίσω από την Αγία Σοφία, σε μια οικογένεια με έντονες εργατικές ρίζες. Ο πατέρας του διατηρούσε ένα από τα πρώτα συνεργεία αυτοκινήτων στην οδό Λαγκαδά, επάγγελμα που για ένα διάστημα ακολούθησε και ο ίδιος.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και εξέτισε ποινή φυλάκισης περίπου δύο ετών, καθώς διατηρούσε σχέση με ανήλικη κοπέλα και αρνήθηκε να προχωρήσει σε γάμο. Μετά την αποφυλάκισή του υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια επέλεξε να φύγει στο εξωτερικό.

Τη δεκαετία του ’60 μετανάστευσε στη Γερμανία αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και στα καράβια, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες εκτός Ελλάδας. Οι μετακινήσεις του τον έφεραν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και το Μόναχο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα.

Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, την περίοδο της δικτατορίας, αντιμετώπισε εμπόδια με τις αρχές, καθώς του παρακρατήθηκε το διαβατήριο λόγω του πολιτικού παρελθόντος της οικογένειάς του. Ακολούθησε μια χρονοβόρα διαδικασία μέχρι να καταφέρει να συνεχίσει τη ζωή και την εργασία του στο εξωτερικό.

Η οριστική επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σηματοδότησε μια νέα επαγγελματική πορεία. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του εμπορίου αυτοκινήτων, μια καθοριστική γνωριμία με τον επιχειρηματία Κώστα Κυργιώτη τον έφερε πιο κοντά στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Μαζί εντόπισαν ένα κτίριο στη Νεάπολη και γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός μουσικού κέντρου με ζωντανή ελληνική μουσική. Η επιλογή της περιοχής θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη για την εποχή, καθώς βρισκόταν εκτός του βασικού πυρήνα διασκέδασης της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, το εγχείρημα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης.