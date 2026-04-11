Πηγή Δεβετζή: Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό- ΦΩΤΟ

Η Πηγή Δεβετζή έκανε μια διαφορετική ανάρτηση από τις συνηθισμένες. Η Ολυμπιονίκης ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στον Ιορδάνη Ποταμό, όπου βαφτίστηκε.

Η ανάρτηση της συνοδεύεται από μια προσωπιική κατάθεση ψυχής που δείχνει την πίστη της.

Η ανάρτηση της

«Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή κ τον δοξάζω γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρ όλες τος δυσκολίες που περνάμε … κ έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους.

Καλό Πάσχα κ Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο να χούμε υγεία κ αγάπη μεταξύ μας !!

Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν κ ζητήστε συγνώμη απο τον εαυτό σας κ απο τον πλησίον σας !! Ο Θεός πάντα συγχωρεί !! Μόνο αγάπη κ πίστη

«Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω»

Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσολυμα στον Πανάγιο τάφο κ να βαφτιστώ Χρυσοπηγή -Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη ποταμό όπου βαπτίστηκε κ ο Χριστός απο τον Ιωάννη τον βαπτιστή.

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω #easter #happyeaster #pray #israil #jerousalem jesus god love faith», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πηγή Δεβετζή.