Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις στην περιφορά Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Γλυφάδας- ΒΙΝΤΕΟ

Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία του διάσημου Βρετανού ηθοποιού Ντάνιελ Κρεγκ στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο ηθοποιός, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του ως Τζέιμς Μποντ, βρέθηκε στην Ελλάδα μαζί με την επίσης παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Ρέιτσελ Βάις και συμμετείχαν διακριτικά στη θρησκευτική τελετή, παρακολουθώντας με σεβασμό την κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πιστοί που παρευρέθηκαν στον ναό δεν έκρυψαν την έκπληξή τους όταν τους αναγνώρισαν με αρκετούς να καταγράφουν στιγμιότυπα και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η περιφορά του Επιταφίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ορθόδοξο τελετουργικό, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στην ακολουθία, κρατώντας κεριά και ακολουθώντας την πομπή στους δρόμους της περιοχής.