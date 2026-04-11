Λάκης Γαβαλάς, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και Έβελυν Καζαντζόγλου, στη Ναύπακτο- BINTEO & ΦΩΤΟ

Στη Ναύπακτο βρέθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας Λάκης Γαβαλάς, συνοδευόμενος από τα γνωστά μοντέλα Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο και Έβελυν Καζαντζόγλου.

Οι τρεις τους επισκέφθηκαν την πόλη με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας και παρακολούθησαν με κατάνυξη την περιφορά των Επιταφίων, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο. Στη συνέχεια, βρέθηκαν στο γραφικό Ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου παρακολούθησαν το εντυπωσιακό τελετουργικό που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, προσελκύοντας πλήθος πιστών και επισκεπτών.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς πολίτες και επισκέπτες να τους αναγνωρίζουν και να τους χαιρετούν, ενώ η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν ιδιαίτερα κατανυκτική, συνδυάζοντας τη θρησκευτική παράδοση με την αυξημένη εορταστική κίνηση.