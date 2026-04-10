Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε κληθεί να κάνει δοκιμαστικό προκειμένου να υποδυθεί έναν άλλο χαρακτήρα της σειράς

Είναι το πρόσωπο που έχει ταυτιστεί επί δεκαετίες με την ανθρώπινη μορφή του Ιησού. Η παρουσία του άσημου την εποχή των γυρισμάτων Αμερικανού ηθοποιού Ρόμπερτ Πάουελ, αποτελεί, αναμφισβήτητα, το πιο δυνατό στοιχείο της επικής θρησκευτικής σειράς του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς Από τη Ναζαρέτ» που αποτελεί ένα διαχρονικό τηλεοπτικό σήμα κατατεθέν των κατανυκτικών ημερών του Πάσχα.

Και να φανταστεί κανείς ότι η επιλογή του για τον εμβληματικό αυτό ρόλο έγινε κάπως τυχαία, ανατρεπτικά ίσως και καρμικά. Όταν ο Τζεφιρέλι ανέλαβε τη βαριά ευθύνη να δώσει σάρκα και οστά σε μια ιδέα – επιθυμία του Πάπα Παύλου του VI για τη δημιουργία μιας ποιοτικής τηλεοπτικής σειράς για τη ζωή του Ιησού οι προκλήσεις ήταν πολλές και μεγάλες. Μεγαλύτερη απ’ όλες, ωστόσο, υπήρξε, αναμφισβήτητα, η επιλογή του πρωταγωνιστή που θα υποδυόταν τον θεάνθρωπο. Πώς να βρεις ένα πρόσωπο που να συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβολίζει η ανεξάντλητη δύναμη της πίστης;

Η αρχική ιδέα ήταν πως σε ένα τέτοιο μεγαλειώδες στοίχημα θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς ένας σημαντικός, καταξιωμένος ηθοποιός που θα επιστράτευε τις υψηλές υποκριτικές του ικανότητες για να ενσαρκώσει το Υπέρτατο, το Θείο. Ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των δημιουργών της σειράς λοιπόν ήταν οι εξαιρετικοί και πολυβραβευμένοι Ντάστιν Χόμφαν και Αλ Πατσίνο. Το χαμηλό ύψος και των δύο ωστόσο σε συνδυασμό με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά αλλά και την εύλογη ανησυχία πως οι θεατές δεν θα μπορέσουν να δουν το πρόσωπο του Ιησού σε μια τόσο γνώριμη κινηματογραφική φυσιογνωμία τούς έβγαλε εκτός συναγωνισμού.

Κι ενώ η κατάσταση οδηγούνταν σε αδιέξοδο εμφανίστηκε, ως εκ θαύματος, στις οντισιόν, ένα ψηλόλιγνος άνδρας με υπέροχα, εκφραστικά μπλε μάτια. Είχε έρθει προκειμένου να κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο του Ιούδα όταν τον αντίκρισε ωστόσο ο Φράκνο Τζεφιρέλι αναφώνησε εντυπωσιασμένος: «'Aν ο Ιούδας έχει τόσο εκφραστικά μάτια, του Ιησού πως πρέπει να είναι;». Και εκείνη την ίδια στιγμή βρήκε μόνος του τη λύση σε αυτό που τόσο καιρό έψαχνε, το πρόσωπο του Ιησού.