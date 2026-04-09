Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στον Ερύμανθο: «Καλή Λαμπρή, όπως λέμε στο χωριό μου»

Ο Αχαιός ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος επέλεξε να περάσει τις ημέρες του Πάσχα εκεί που όλα ξεκίνησαν, στην Αχαΐα, στα μέρη που τον γέννησαν και τον μεγάλωσαν.

Και το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης τον βρήκε όχι στις πλατείες και τις εκκλησίες της πόλης, αλλά ψηλά, στις βουνοπλαγιές του Ερυμάνθου.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, έγραψε:

Καλή Λαμπρή, όπως λέμε στο χωριό μου.

Όχι σαν ευχή τυπική

αλλά σαν υπόσχεση.

Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε,

να σηκώσουμε το φως εκεί που κάποτε σκοτεινιάσαμε,

να θυμηθούμε ποιοι είμαστε χωρίς θόρυβο.

Γιατί η αρχή δεν έρχεται απ’ έξω.

Ανάβει μέσα.

Καλή Ανάσταση σε όλους μας.